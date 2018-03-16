Злоумышленник нанес женщине десять ножевых ранений в Москве

Злоумышленник на севере Москвы нанес 10 ножевых ранений женщине в Международный женский день, сообщила старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.

Вечером 8 марта мужчина беспричинно напал на проходящую мимо 43-летнюю женщину около подъезда жилого дома на улице Большая Академическая в Москве. Он нанес ей не менее десяти ударов ножом в область жизненно важных органов. Женщина активно сопротивлялась, также ей на помощь пришел прохожий. Благодаря этому пострадавшая осталась жива, ее госпитализировали.

В отношении 39-летнего москвича возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", пишет РИА Новости

Сейчас подозреваемый арестован, ему будут назначены несколько медицинских экспертиз для проверки психического здоровья.







