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Злоумышленник нанес женщине десять ножевых ранений в Москве
// фото: ult.kz
12:40, 16 Mar 2018
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Злоумышленник на севере Москвы нанес 10 ножевых ранений женщине в Международный женский день, сообщила старший помощник руководителя главка СК России по Москве Юлия Иванова.

Вечером 8 марта мужчина беспричинно напал на проходящую мимо 43-летнюю женщину около подъезда жилого дома на улице Большая Академическая в Москве. Он нанес ей не менее десяти ударов ножом в область жизненно важных органов. Женщина активно сопротивлялась, также ей на помощь пришел прохожий. Благодаря этому пострадавшая осталась жива, ее госпитализировали.

В отношении 39-летнего москвича возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство", пишет РИА Новости







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