Из Восточной Гуты вывели более 13 тысяч человек за два дня

За два дня из Восточной Гуты вышло более 13 тысяч мирных жителей. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает Минобороны России.

"Продолжается вывод мирных жителей из Восточной Гуты по открытому гуманитарному коридору. С утра 16 марта из населенных пунктов Хаммурия, Сакба и Хаззэ покинуло 1972 человека – в основном это старики, женщины и дети. Всего за два дня из Восточной Гуты вышло более 13 тысяч мирных жителей", – говорится в сообщении. Также отмечается, что в город Дума зашел конвой ООН и Красного Креста, доставивший 137 тонн гуманитарных грузов, передает korrespondent.net. За три недели мощных авиаударов и артобстрелов со стороны сирийских правительственных сил и России в Восточной Гуте погибли свыше тысячи мирных жителей, в том числе 215 детей.

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