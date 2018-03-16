В столице задержали 29-летнего наркоторговца

Сотрудники полиции раскрыли незаконную деятельность мужчины, который занимался продажей наркотиков.

Подозреваемому жителю столицы 29 лет. В ходе обыска у него были обнаружены наркотики растительного происхождения, расфасованные в 200 пакетиков и готовые к продаже, а также самодельный аппарат для упортребления дурмана. Вещества передали для экспертизы.

По данным следствия, доход мужчины в результате продажи дурмана составил был 25 тысяч леев. Ранее он был судим за аналогичные преступления.

Расследование продолжается. Мужчине грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Сейчас он находится под предварительным арестом на 30 суток.