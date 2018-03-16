Антикоррупционная прокуратура назвала дату оглашения приговора Кириллу Лучинскому

Антикоррупционная прокуратура определилась с датой, когда станет известен приговор в отношении экс-депутата ЛДПМ Кирилла Лучинского.

Так, решающее заседание состоится 4 апреля в 10.00, в суде Буюкан. Накануне, 15 марта, прошли судебные дебаты по делу Лучинского, на которых обвиняемый сказал последнее слово. Он не признал себя виновным.

Ведущий дело прокурор потребовал в отношении обвиняемого наказания в виде лишения свободы на срок 6 лет и 6 месяцев, штрафа в размере 550 условных единиц (27.500 леев), конфискация изъятых при обыске 23 тысяч евро, половины доли обвиняемого в двух участках и жилого дома в Кишиневе.

Кирилл Лучинский был арестован весной прошлого года. Бывший депутат обвиняется в отмывании денег и фальсификации декларации о доходах. Сам он считает себя невиновным, пишет aif.md





