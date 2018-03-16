Студенты, изучающие французский язык, получат стипендии для стажировки за границей

19 студентов, изучающих французский язык, из университетов Молдовы примут участие в международных стажировках. Стипендии предоставлены Университетским агентством франкофонии в рамках программы "Мобильность международных стажировок".

Как сообщает Молдпрес, стипендии получили 19 студентов из четырех университетов-членов УАФ: Государственного университета Молдовы, Государственного университета медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Государственного аграрного университета и Технического университета. Стажировка продлится от 1 до 3 месяцев, с мая по ноябрь.

Молодые люди накопят профессиональный опыт в различных структурах Франции, Бельгии, Румынии и Венгрии, а именно в больничных центрах, неправительственных организациях, европейских учреждениях, предприятиях и центрах международного сотрудничества

Отобранные в рамках программы студенты ежемесячно будут получать стипендии в размере от 570 евро до 810 евро, в зависимости от уровня жизни страны, в которой будет проходить стажировка. Расходы на проезд и медицинскую страховку на период стажировки покроют организаторы.

Программа организуется ежегодно и направлена на ознакомление студентов с профессиональной средой, соответствующей их области обучения. Стажировки позволяют студентам накопить бесценный профессиональный опыт, приобрести навыки, которые помогут им повысить шансы на трудоустройство.

В этом году были предоставлены в общей сложности 29 стипендий для студентов, изучающих французский язык, из семи стран Центральной и Восточной Европы, которые обладают дипломами лиценциата и мастерата.