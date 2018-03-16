Претор и вице-претор сектора Чеканы сняты с должностей

Претор сектора Чеканы Галина Бостан была отправлена в отставку. Приказ об этом подписала накануне временно исполняющая обязанности мэра Сильвия Раду.

Также от должности вице-претора сектора Чеканы освобожден Анатолий Портной, передает Молдпрес.

По данным столичной мэрии, чиновники были освобождены от должностей в результате проведенной проверки в рамках кампании по весенней уборке секторов столицы.

Мэрия столицы неделю назад дала старт кампании по весенней уборке города. Работы будут проводиться до 6 апреля, согласно плану, утвержденному временно исполняющей обязанности генерального столичного мэра Сильвией Раду. Также в начале этой недели она распорядилась, чтобы все преторы секторов лично контролировали уборочные работы, обеспечивая их эффективность.