Гражданин Молдовы два года пользовался фальшивыми документами в Европе

Молдаванин два года пользовался в ЕС фальшивыми правами. Мошенничество раскрылось Пограничной полицией на КПП “Скулень”.

Вечером 14 марта 57-летний пассажир рейса Кишинев-Париж был подвергнут более тщательному досмотру, в ходе которого у него обнаружили молдавские автомобильные права категорий A, B, C, D с видимыми признаками подделки.

В ходе допроса мужчина рассказал, что сделал фальшивый документ в 2016 году при помощи родственницы, работавшей на тот момент в паспортном столе Кишинева. С этим документом он уехал в ЕС, где пользовался им на протяжении двух лет.

Документ был передан для проведения экспертизы, расследование продолжается, пишет aif.md.





