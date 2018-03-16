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Врач рассказала, что правда, а что нет в фильмах о медиках
// фото: youtube.com/WIRED
13:10, 16 Mar 2018
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Хирург-практикант Колумбийского университета Энни Ониши разоблачила мифы о врачах, показанных в различных фильмах и сериалах. Медик утверждает, что киношники часто неверно изображают операции и другие сцены из врачебной жизни.

Одна из наиболее распространенных ошибок, которую делают авторы картин и сериалов – это демонстрация того, как врачи приводят в чувство потерявших сознание пациентов, передает Вести.ру. Обычно показывают, что их хлопают по щекам. На самом же деле врачи нажимают пациентам на ногти, утверждает Ониши.

  • Неправда в фильмах про врачей:

Одежда

Как правило, хирурги предстают на экране в синих халатах. На самом деле, гораздо чаще они появляются на операциях в красном.

Похищение тела

Такие сцены есть во многих фильмах, как драматических, так и комедийных. На самом же деле, сделать это практически невозможно, по крайней мере, в США. Во-первых, операционные редко находятся на первом этаже. Во-вторых, практически все пациенты американских больниц носят специальные браслеты, которые отслеживают их местонахождение, пока они лечатся.

Работа с интернами

В сериале "Анатомия Грей" показано, как студенты наблюдают за операцией сверху из специальной комнаты. Кроме того, в одной из сцен студентке дают выполнять непростую операцию, в то время как ее более опытный наставник скучает в сторонке с журналом. Во-первых, никто не даст интерну в одиночку разбираться с тяжелобольным. Во-вторых, записи большинства нужных студентам операций есть в Интернете, врачи не позволяют им тратить время на наблюдение за процедурой живьем.

Извлечение пули

Извлекаемая из тела пуля не издает звонкий звук, когда ее бросают в медицинский поддон, так как большинство емкостей в операционных американских больниц пластиковые.

  • А вот, что правда:

Музыка

Она действительно играет во многих операционных, как это показано в сериале "Клиника".

Укол в сердце

В "Криминальном чтиве" герои Винсент и Ланц пытаются оживить перебравшую с наркотиками Мию, которую играет Ума Турман, с помощью укола адреналина в сердце. В экстренных случаях так действительно делают. Правда, по словам Ониши, такой укол можно сделать и между ребер.

Перчатки

В сериале "Больница Никербокер", действие которого происходит в XIX веке, врачи выполняют операции без перчаток. Их действительно не использовали в те времена.

Инструменты

Хирурги часто изготавливают инструменты на заказ, как это показано в хорроре "Связанные насмерть". Врачам очень важно, чтобы зажимы, скальпели и другие принадлежности было удобно держать.




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