Весна отменяется? - Молдове обещают метели, снежные заносы и сильный ветер

Государственная гидрометеослужба объявила желтый код метеоопасности на всей территории страны в связи с резким изменением погоды с период с 17 по 20 марта.

По данным синоптиков, в связи с выходом серии средиземноморских циклонов в эти дни ожидаются сложные погодные условия.

17-20 марта пройдут осадки сначала в виде дождя, 18-19 марта - переходящего в сильный мокрый снег и снег (10-15 лм2 за 12 ч.), местами с метелью, отложения снега на проводах и ветвях деревьев, на дорогах снежные заносы.

Усилится северо-западный ветер до 15-20 м/с. Резко похолодает: аномалии температуры ожидаются на 6-11 градусов ниже климатической нормы.