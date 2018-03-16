Casio снова производит легендарный музыкальный калькулятор

В 1980-х калькуляторы Casio MG-880 завоевали невероятную популярность по всему миру, а всё потому, что на них можно было сыграть нехитрую мелодию и даже запустить одну игру. И скоро мы узнаем, насколько идея музыкальных калькуляторов всё ещё актуальна, ведь Casio вернёт их в продажу.

Обновлённая версия музыкального калькулятора SL-880 поступит в продажу уже через неделю - 23 марта. Правда, пока что он выйдет только в Японии, в которой компания хочет сыграть на ностальгии: SL-880 практически ничем не отличается от своего прародителя, передает gmbox.ru.

Как и MG-880, на обновлённом калькуляторе также можно будет не только сыграть нехитрую мелодию, нажимая на различные клавиши, но и запустить упрощённую версию Space Invaders, в которой нужно будет сражаться с надвигающимися "врагами"-цифрами.



Само собой, кроме этого SL-880 будет представлять собой совершенной стандартный калькулятор со всеми привычными функциями, возможностью зарядки от солнечного света и увеличенным дисплеем для отображения цифр. Правда, пока что не понятно, сможет ли предаться ностальгии кто-либо кроме японцев - Casio пока что не решила, будет ли она выпускать музыкальный калькулятор в других странах.