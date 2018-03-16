В конце марта Молдову посетит спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в процессе приднестровского урегулирования Франко Фраттини посетит Молдова с 26 по 28 марта.

В рамках своего визита в страну Фраттини проведет переговоры с высшими должностными лицами Молдовы и руководством в Тирасполе, в том числе с обоими политическими представителями в переговорном процессе. Он также встретится с аккредитованными послами переговорного формата «5+2», передает Молдпрес.

«Я вижу свою задачу, в тандеме с миссией и нашими международными партнерами по процессу «5+2», в том, чтобы все восемь соглашений были реализованы в этом году», - отметил специальный представитель ОБСЕ. Пять соглашений из пакета из восьми, ранее определенных сторонами, были подписаны в ноябре, а три оставшихся соглашения должны быть достигнуты в соответствии с Венским протоколом “5+2”, - пояснил Фраттини.

Итальянский чиновник приветствовал прогресс, сложившийся прошлой осенью в процессе урегулирования, и дал высокую оценку сторонам за их конструктивный подход и ведущую роль в этом процессе. «Доверие, приобретенное в результате договоренностей, которые достигнуты и реализованы сторонами, приблизит тот день, когда будет возможно окончательное урегулирование. Я с нетерпением жду возможности узнать больше лично в ходе моего визита в конце марта, а также понять, как я могу помочь в достижении этой цели», - заключил специальный представитель.

Визит призван внести новую положительную динамику в процесс урегулирования путем окончательного согласования и выполнения всех восьми соглашений.