Бельгийский бар установил сигнализацию на бокалы из-за воровства

Владелец знаменитого бельгийского бара The Beer Wall в Брюгге установил на дно каждого своего пивного бокала сигнальный датчик, который срабатывает, если емкость оказывается за пределами заведения, пишет The Daily Telegraph. По словам хозяина бара Филиппа Майса, на такие меры пошли, потому что каждый год посетители, среди которых много туристов, воруют не менее четырех тысяч бокалов.

"Почему-то клиенты думают, что если они заказали выпивку, то бокалы идут в подарок", - возмущается Майс.

Между тем бельгийцы очень трепетно относятся к тому, в чем подают их любимое пиво. Кража бокала является серьезным нарушением алкогольного этикета, на котором, как правило, ловят пьяных студентов или туристов, охотящихся за необычными "сувенирами".

Чаще всего из бара The Beer Wall воруют высокий бокал на ножке с изображением шута. В нем подают светлое пиво Brugse Zot ("Брюжский шут"), которое изготавливается на единственном пивоваренном заводе, расположенном в историческом центре города. Каждые шесть месяцев Майсу приходится закупать у пивоварни целую палету с 400 такими бокалами взамен украденных.

Воруют даже емкости для пива Mongozo Coconut, которые представляют собой половинку кокосового ореха, и бокалы в форме песочных часов под сорт пива Kwak. Такие бокалы подаются вместе со специальным деревянным держателем, придуманным много веков назад для того, чтобы кучер мог брать напиток с собой и не бояться его расплескать.

Система сигнализации обошлась владельцу бара в 3550 фунтов стерлингов (больше четырех тысяч евро). Филипп Майс говорит, что это дорого, но у него не было другого выбора. Предполагается, что к кражам бокалов The Beer Wall в первую очередь имеют отношение именно туристы, передает newsru.com.

Администрация заведения снабдила бирдекели (подставки под пивные бокалы и кружки) предупреждающими надписями на четырех языках, в которых рассказывается, что емкости для употребления алкогольных напитков являются собственностью бара. Туристам предлагают пройти в магазин, открытый в баре, где они могут купить любой приглянувшийся им бокал. Однако посетители просто игнорируют предупреждения и ежедневно воруют уникальную стеклотару.

Майса глубоко расстраивает эта "массовая культура туристического воровства", от которой страдают и отельеры с рестораторами. "В гостиницах люди воруют полотенца, в ресторанах - солонки, в барах - бокалы", - сокрушается он.