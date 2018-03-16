Неврологи научились выявлять скрытые сотрясения мозга

Сотрудники Университета Калгари разработали портативную систему, позволяющую диагностировать сотрясение мозга, сообщает Times Colonist. Проблема с диагностикой заключается в том, что симптомы сотрясения сильно разнятся. В целом с сотрясениями принято связывать головные боли, тошноту, потерю памяти, нарушение координации.

Однако описанные проблемы иногда возникают и вследствие других отклонений, что затрудняет подбор терапии. Новая инфракрасная система оценки опирается на принцип светового анализа. Известно: есть определенная длина световой волны, которая хорошо проходит сквозь ткани.



Но свет по-разному абсорбируется тканями в зависимости от уровня кислорода в крови. По этому показателю (по цветности) можно оценивать активность мозга. До разработки системы ученые даже не подозревали, как показатель меняется после сотрясения.



Разработанная система включает источники света с сенсорами, которые связаны с компьютером. Устройство помещается на голову, отслеживая и фиксируя активность головного мозга. Как показали исследования со взрослыми пациентами, оно точно диагностирует изменения в мозговой активности, наступающие после сотрясения. В ближайшее время его собираются проверить на детях, передает meddaily.ru.