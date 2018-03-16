В США шериф оплатил пляжный дом деньгами на питание заключенных

В американском штате Алабама шериф купил шикарный дом на побережье на деньги, которые государство выделило на питание заключенных. При этом Тодд Энтрекин утверждает, что все сделал по закону, принятому незадолго до начала Второй мировой войны. Историю предприимчивого служителя закона рассказывает АР.

Энтрекин - шериф округа Этова в штате Алабама. В сентябре прошлого года Тодд и его жена Карен купили дом в городке Оранж-бич - одном из самых популярных и ухоженных курортов штата на берегу Мексиканского залива. Дом с четырьмя спальнями и бассейном обошелся супругам в 740 тысяч долларов. При этом зарплата доблестного служителя закона - всего 93 179 долларов в год. О доходах его супруги АР не пишет. Но указывает, что такая серьезная покупка вызвала вопросы у активных граждан округа Этова.

Региональное издание Al.com провело расследование, подняв отчетность по доходам, которые шериф раскрывает как государственный служащий. Выяснилось, что в форме за 2017 год он указал дополнительный доход в 250 тысяч долларов на протяжении последних трех лет от источника "Продовольственное обеспечение". При этом в формах за предыдущие годы этот доход указан не был.

Al.com по электронной почте попросило шерифа прокомментировать солидные расходы, и сначала он заявил, что называл "продовольственным обеспечением" один из своих личных счетов. Однако журналисты утверждают, что на самом деле это деньги, выделенные властями штата на питание заключенных, которые шериф положил себе в карман, передает newsru.com.

Энтрекин после этого объяснил, что действовал по закону Алабамы, принятому перед Второй мировой войной. Обязанность кормить заключенных тогда возложили лично на шерифов, а все оставшиеся деньги разрешили оставлять в своем распоряжении. Он уверяет, что нанял диетолога, чтобы тот засвидетельствовал, что его заключенные питаются полноценно. И вскоре получил возможность купить домик у моря.

Журналисты указывают, что закон действительно работает, но в ряде соседних округов служители закона считают присвоение "лишних" денег неэтичным и возвращают их в муниципальную казну.

Прошерстив публичные реестры, журналисты нашли у шерифа и его супруги недвижимости на 1,7 миллиона долларов в двух округах Алабамы.

В нынешнем году Энтрекину предстоят перевыборы на этой должности. Его оппонент Джонатон Хортон обещает тратить все деньги "на благо налогоплательщиков" и уверен, что Энтрекин не имел права выписывать себе бонус в размере восьми годовых окладов.