Для жителей столицы закупят 50 новых автобусов

Мэрия столицы закупит 50 новых автобусов. Это предусматривает проект, единогласно утвержденный сегодня Муниципальным советом.

На закупку первой партии автобусов совет решил выделить 30 млн леев. Транспортные средства будут в ведении Городского автобусного парка.

Документ оговаривает требование об оснащений автобусов кондиционерами.

Врио начальника Управления общественного транспорта Виталий Бутучел сказал после принятия проекта, что будет проведен тендер, чтобы назначить компанию, которая будет доставлять автобусы.

Сегодня в Городском автобусном парке насчитывается 124 транспортных средства для перевозки пассажиров.