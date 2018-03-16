Москвич при разводе выкрал кошек жены

Необычную стратегию применил москвич, надеявшийся добиться справедливого раздела недвижимого имущества при разводе: съезжая, он выкрал у жены восемь совместно нажитых кошек и начал шантажировать женщину, утверждает телеканал 360 со ссылкой на источник в органах.

В центре спора - квартира на улице Академика Королева, в которой и проживала супружеская пара - мужчина 1963 года рождения и женщина на год младше него. По данным издания, выкрав кошек, мужчина потребовал отписать ему квартиру в обмен на домашних любимцев.

У издания "Версия", впрочем, другая информация. Согласно брачному договору, квартира должна достаться супруге, а муж-кошковладелец добивается, чтобы ее разделили пополам.

Также "Версия" указывает, что из 10 кошек он забрал лишь восемь. Почему он оставил супруге пару котов, не уточняется, передает newsru.com.

По данным 360, женщина подала заявление в полицию.