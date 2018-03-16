Людей вышвыривало со сломавшейся канатной дороги в Грузии. ВИДЕО

На грузинском курорте в Гудаури произошла авария на канатной дороге.

Из-за отключения электроэнергии часть кресел начали двигаться вниз по дороге, врезаясь в другие кресла.

Как сообщает телеканал Rustavi2, в результате происшествия травмы получили 10 человек — одни пострадали при столкновении кресел, другие спрыгивая вниз, пишет ren.tv

Очевидцы сняли, как людей буквально вышвыривало из кресел, которые врезались друг в друга. Часть посетителей курорта успевали спрыгнуть вместе с экипировкой, однако другие люди доезжали до самого низа.