Повышение социальных выплат одобрено в окончательном чтении

Проект закона о повышении социальных выплат одобрен в окончательном чтении. Пенсии и пособия вырастут для 78 тысяч получателей.

Больше всего - на 20% - вырастут пособия по инвалидности с детства. Пособия по потере кормильца увеличат на 10%, по уходу - на пять. Это увеличение намечено на 1 апреля.

На внедрение закона в бюджете заложено 65 миллионов леев.