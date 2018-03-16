Китаянка требует от IKEA 158 тысяч долларов из-за травм от лопнувшего стакана

Жительница Пекина подала в суд на один из магазинов IKEA с требованием выплатить ей 1 миллион юаней (около 158 тысяч долларов) компенсации после того, как из-за лопнувшего стакана она потеряла передний зуб и поранила губы, передает Центральное телевидение КНР.

Инцидент произошел с девушкой по фамилии Ван в мае прошлого года. Она собиралась сделать глоток из стакана, но он внезапно лопнул, когда она поднесла его ко рту. Осколки стекла изрезали губы девушки, а один из передних зубов сломался. Девушка от испуга потеряла сознание, позже ее отправили в больницу.

Согласно медицинским записям, девушке наложили четыре шва и удалили сломанный зуб. Позже она сообщила, что из-за этих травм вынуждена была посещать больницу 12 раз. Также, по ее словам, девушка получила психологическую травму, ее мучает бессонница, панические атаки и постоянная тревога, пишет РИА Новости

Как сообщает телеканал, девушка несколько раз связывалась с представителями IKEA, однако на ее требования возместить медицинские расходы не последовало никакого ответа. После этого она приняла решение подать в суд на магазин за ненадлежащее качество товаров.

Слушание дела было назначено на четверг, однако представители IKEA так и не появились в зале суда. Суд намерен перенести дату слушания.







