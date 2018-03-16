Микеланджело спрятал свой автопортрет в рисунке

Микеланджело спрятал карикатуру на самого себя в одном из самых известных рисунков — эскизе портрета своей подруги и музы Виттории Колонны. В то время художникам не разрешалось подписывать свои работы, и, возможно, это был способ обойти данное правило.

Находку сделал доктор Декампос, специалист по человеческой анатомии из Федерального университета медицинских наук в Порто-Алегри (Бразилия). Он провел обширное библиографическое исследование, а также посетил музей Каза-Буонарроти во Флоренции, чтобы изучить тексты об этом периоде жизни художника, сообщает Daily Mail.

На портрете, созданном в 1525, ученый заметил небольшую фигуру, стоящую перед животом женщины между складками платья. Карикатура наклоняется вперед под острым углом, как будто рисует эту картину, передает Моя планета.

Доктор Декампос сказал: «Результаты удивительны и беспрецедентны. Хотя уже столько изучено относительно работ Микеланджело, но еще многое предстоит обнаружить».