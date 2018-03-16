Электронные сигареты не уменьшают, а увеличивают общее число курильщиков, и в среднем вредят их здоровью не меньше, чем обычные сигареты и прочие курительные приборы, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Plos One.
"Табачные компании часто заявляют, что электронные сигареты помогают взрослым курильщикам избавиться от пагубной привычки, однако на самом деле они лишь немного повышают число людей, кому удается бросить табак. С другой стороны, вейпы упрощают вход в мир курильщиков для молодежи и подростков, а также сильно вредят их здоровью", — объясняет Самир Сонеджи из Дартмутского института в Гановере (США).
В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.
Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым оказался более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.
Относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем, а также выяснили, что испарители никотина не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители, пишет РИА Новости
Как показали расчеты, электронные сигареты приносят обществу больше вреда, чем пользы, даже при самом оптимистической оценке их свойств, близкой к тем заявлениям, которые часто озвучивают производители подобных испарителей.
"Наши расчеты показывают, что электронные сигареты будут отнимать у жителей планеты примерно по 1,5 миллиона лет жизни каждый год, в том числе и из-за того, что они толкают молодежь к употреблению реального табака", — продолжает ученый.
Еще большую угрозу для здоровья населения Земли, по словам медиков, представляет то, что правительства практически всех стран мира никак не контролируют оборот электронных сигарет и не препятствуют стремительному росту популярности подобных испарителей среди молодежи. Это, как считают ученые, может обратить вспять тренд на уменьшение числа курящих подростков и молодых людей, который установился в конце 1990 годов.
Как считает Сонеджи, часть этих проблем можно решить, запретив продажу никотиновых наполнителей, чей необычный вкус и запах может привлекать подростков, а также разработав ряд санитарных и экологических норм, которые будут ограничивать максимальный уровень канцерогенов и токсинов в паре вейпов.
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