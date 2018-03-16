Избран новый председатель Конституционного суда

Михай Поалелунжь сегодня избран председателем Конституционного суда Молдовы.

Как сообщили в пресс-службе КС, на сегодняшнем пленарном заседании Конституционного суда Михай Поалелунжь был избран председателем КС на трехлетний срок. По действующему законодательству, выборы председателя КС проводятся тайным голосованием.

Этим утром Михай Поалелунжь принес присягу перед парламентом, президентом РМ и членами Высшего совета магистратуры, передает Молдпрес.

Михай Поалелунжь назначен Высшим советом магистратуры судьей Конституционного суда 6 марта с. г. после отставки судьи Тудора Панцыру.