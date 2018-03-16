Начиная с 15 марта, дети из молдавской диаспоры могут записаться для участия в VI Программе "ДОР 2018", которая пройдет 20-28 августа под патронажем правительства Республики Молдова. Данный проект нацелен на укрепление эмоциональных и культурных связей детей из диаспоры с родной страной.
По данным Управления правительства по коммуникациям и протоколу, для участия в программе дети в возрасте от 12 до 17 лет могут заполнить в период с 15 марта по 15 мая заявку на сайте dor.md. Как и ранее, участники будут отобраны на конкурсной основе, а преимущество получат те, кто впервые принимает участие в программе.
Заявки желающих рассмотрит специальная комиссия, в составе которой будут представители Государственной канцелярии, Министерства образования, культуры и исследований и Бюро по отношениям с диаспорой. Результаты будут объявлены 25 мая. Участие в программе бесплатное, а все затраты будут покрыты за счет средств государственного бюджета, за исключением транспортных расходов.
В рамках программы 100 детей побывают в летнем лагере «Дор». До настоящего времени в программе приняли участие более 500 детей из 15 стран мира, передает Молдпрес.
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