Китаянки стали есть лед из-за флешмоба

Жители Китая стали создателями и участника очередного странного флешмоба, в ходе которого пользователи Сети стали есть лед. По большей части в акции участвуют девушки, которые замораживают воду в различных формах.

Не во всех роликах девушки едят лед в чистом виде. Туда добавляют красители, иногда вместо льда выступает замороженный шоколад.

Иногда во флешмобе участвует боле одного человека.

Некоторые даже неоднократно стали участниками этого флешмоба. На странице этого пользователя присутствуют только видео, где китайцы едят лед, пишет 360tv.ru

Смысл этого флешмоба неясен, как и в большинстве подобных азиатских начинаниях. Известно только, что на акцию китайцев вдохновило название приложения для видеообъявлений Kwai. там распространился хештег, которые переводится как "ешь лед". Интернет сказал - китаец сделал.