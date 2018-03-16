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«ВКонтакте» появилость приложение для знакомоств
// фото: Российская газета
16:22, 16 Mar 2018
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Приложение «Знакомства», которое было создано командой независимых разработчиков, появилось в списке приложений «ВКонтакте». Чтобы встретить новых друзей или даже найти любовь, нужно кратко рассказать о себе, добавить фотографии и изучить анкеты других участников. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе «ВКонтакте».

«Знакомства» можно добавить в любую группу — в приложении будут отображаться подписчики паблика. Каждую анкету при этом можно отметить лайком или пропустить. В случае взаимной симпатии пользователи смогут пообщаться прямо внутри приложения.

В отличие от других популярных приложений, таких как Badoo и Tinder, «Знакомства» ориентированы на создание симпатизирующих друг другу пар внутри сообществ, без привязки к географическому расположению пользователей. Впрочем, когда пользователь просмотрит все анкеты в сообществе, ему будут доступны и другие профили, в том числе и про принципу ближайшего географического соседства, пишет 360tv.ru

Чтобы участвовать в поиске. пользователю достаточно заполнить небольшую анкету о себе, добавить несколько фотографий и настроить фильтры по полу и возрасту. Этим новое приложение похоже на другие аналогичные. Когда взаимые "лайки" совпадут, пользователи получают доступ к чату, где он может связаться с потенциальным партнером. Это общение не попадает в общую переписку традиционного мессенджера.

«Знакомства» также не показывают ссылку на страницу потенциального партнера в соцсети: доступной остается только та информация, которую пользователи указали в анкете.

В пресс-службе «ВКонтакте» напомнили, что платформа приложений сообществ появилась в социальной сети в 2016 году. В официальном каталоге сейчас доступно свыше 30 приложений. Ежемесячно ими пользуются около 20 миллионов человек. Социальную сеть каждый месяц посещают свыше 97 миллионов человек, при этом число пользователей на мобильных устройствах достигает 80 миллионов. По подсчетам администрации соцсети, активная аудитория встроенного мессенджера «ВКонтакте» составляет 82 миллиона человек ежемесячно.

В каталоге «ВКонтакте» появилось приложение для знакомств




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