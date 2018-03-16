«ВКонтакте» появилость приложение для знакомоств

Приложение «Знакомства», которое было создано командой независимых разработчиков, появилось в списке приложений «ВКонтакте». Чтобы встретить новых друзей или даже найти любовь, нужно кратко рассказать о себе, добавить фотографии и изучить анкеты других участников. Об этом «360» сообщили в пресс‐службе «ВКонтакте».

«Знакомства» можно добавить в любую группу — в приложении будут отображаться подписчики паблика. Каждую анкету при этом можно отметить лайком или пропустить. В случае взаимной симпатии пользователи смогут пообщаться прямо внутри приложения.

В отличие от других популярных приложений, таких как Badoo и Tinder, «Знакомства» ориентированы на создание симпатизирующих друг другу пар внутри сообществ, без привязки к географическому расположению пользователей. Впрочем, когда пользователь просмотрит все анкеты в сообществе, ему будут доступны и другие профили, в том числе и про принципу ближайшего географического соседства, пишет 360tv.ru

Чтобы участвовать в поиске. пользователю достаточно заполнить небольшую анкету о себе, добавить несколько фотографий и настроить фильтры по полу и возрасту. Этим новое приложение похоже на другие аналогичные. Когда взаимые "лайки" совпадут, пользователи получают доступ к чату, где он может связаться с потенциальным партнером. Это общение не попадает в общую переписку традиционного мессенджера.

«Знакомства» также не показывают ссылку на страницу потенциального партнера в соцсети: доступной остается только та информация, которую пользователи указали в анкете.