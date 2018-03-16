Космический зонд Dawn обнаружил изменения в распределении льда по поверхности Цереры. Впервые перемены на этом небесном теле были прямо зафиксированы снимками с межпланетного аппарата. О достижении рассказано в научной статье, опубликованной в журнале Science Advances командой во главе с Андреа Рапони (Andrea Raponi) из Национального института астрофизики Италии.
Другая группа под руководством Филиппо Карроццо (Filippo Carrozzo) из того же научного центра обнаружила на Церере кристаллогидрат карбоната натрия. Этот минерал впервые обнаружен вне Земли, а кроме того, он тоже является свидетельством происходящих на Церере изменений. Эти результаты также опубликованы на страницах Science Advances.
У карликовой планеты Цереры есть все причины служить образцом постоянства. Она лишена атмосферы, жидкой воды и, разумеется, жизни. Значит, её поверхность не сглаживает тот неумолимый утюг эрозии, что на Земле стирает в прах горы. Церера слишком мала, чтобы иметь раскалённые недра, а вместе с ними – тектонику плит и действующие вулканы.
Она не является спутником планеты-гиганта, чтобы приливные силы разогревали её недра и вызывали извержения гейзеров, как это происходит на Энцеладе. Правда, когда-то на малой планете извергались криовулканы, но эта эпоха миновала.
И всё-таки в последние годы накапливались свидетельства, что на поверхности Цереры не всё неизменно. Например, наблюдения с Земли регистрируют странное поведение её спектра, которое можно интерпретировать как изменение загадочных ярких пятен.
Наблюдения, проведённые с апреля по октябрь 2016 года, показали, что количество льда увеличивается. Общая площадь, занятая льдом, возросла за это время ни много ни мало на два квадратных километра, пишет vesti.ru
Специалисты полагают, что это сезонные изменения. Недра Цереры очень богаты водяным льдом. Малая планета приближается к Солнцу, и из нагретого солнечными лучами грунта выделяется водяной пар. Столкнувшись с холодом открытого космоса, он конденсируется в лёд на стене кратера. Не исключено также, что потепление вызывает оползни, которые обнажают "месторождения" льда.
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