Смерть мужчины в ресторане Киева: появились подробности

Мужчина, тело которого обнаружили в киевском ресторане в пятницу, 16 марта, совершил самоубийство. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на полицию Киева.

Отмечается, что инцидент произошел в ресторане быстрого питания Пузата хата, расположенном на Подоле.

Как уточняется, мужчина на входе в заведение вонзил себе в шею нож.

На месте происшествия работают правоохранители и медики. Территория вокруг оцеплена полицией, пишет korrespondent.net

Правоохранительные органы уточнили, что личность погибшего уже установлена. Это мужчина 1989 года рождения, житель столицы.

"Предварительно известно, что мужчина с девушкой находились в заведении. После обеда они двинулись к выходу, однако девушка вернулась, потому что забыла банковскую карточку. Когда же вернулась, увидела мужчину без сознания с ножевым ранением шеи", - рассказали в полиции.

По факту намерены открыть уголовное производство по статье об умышленном убийстве.