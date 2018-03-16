В столичной кулинарии изъяли около 100 килограммов полуфабрикатов

Около 100 килограммов полуфабрикатов изъяли из продажи в столичной кулинарии.

Как сообщает пресс-служба Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (НАБПП), инспекторы выявили нарушения санитарно-гигиенических правил, точнее использование грязных инструментов и изношенного оборудования, плохое санитарное состояние производственных помещений и даже несоблюдение условий личной гигиены.

Кроме этого, были нарушены правила товарного соседства, отсутствие информации о дате производства и срока годности продукта. Также, некоторые кулинарные продукты лежали на витринах с истёкшим сроком, а в местах хранения продуктов не соблюдён тепловой режим.

В отношении администрации кулинарии в связи с выявленными нарушениями был составлен протокол. Кроме этого, руководство было предупреждено, что в случае дальнейшего несоблюдения правил, полуфабрикаты будут отозваны из продажи, пишет aif.md.





