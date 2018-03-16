Павел Филип провел встречу с послом США в Молдове Джеймсом Петиттом

Перспективы развития молдавско-американских отношений обсуждались сегодня на встрече премьер-министра Республики Молдова Павла Филипа с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Молдове Джеймсом Петиттом, сообщает МОЛДПРЕС со ссылкой на Управление правительства по коммуникациям и протоколу.

В ходе встречи премьер-министр рассказал о процессе реализации Программы сотрудничества с Международным валютным фондом, отметив, что в рамках оценочной миссии, проводящейся 15-27 марта этого года, МВФ получит возможность подробно проанализировать текущую ситуацию в национальной экономике. Также премьер-министр вновь подтвердил, что власти Молдовы по-прежнему намерены выполнить все условия, чтобы получить макрофинансовую помощь от Европейского союза.

Также во время встречи Павел Филип отметил, что ключевой задачей правительства остается продвижение процесса внедрения реформ в области правосудия и обеспечения прозрачности судебной системы и антикоррупционных органов. Наиболее важным мероприятием, запланированным в этом направлении, является разработка законопроектов, призванных укрепить судебную систему и механизм оценки неподкупности судей, пишет МОЛДПРЕС.

В свою очередь, Джеймс Петитт призвал власти Республики Молдова продолжать внедрение реформ, подтвердив поддержку своей страной процесса реализации программ по модернизации Республики Молдова. В ходе беседы стороны также обсудили вопросы процесса урегулирования приднестровского конфликта, подчеркнув необходимость продолжения переговоров в формате «5+2».