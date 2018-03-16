В Леовском районе дома рискуют упасть в пропасть из-за оползней

12 семей из Леова рискуют остаться без крыши над головой. Их дома стоят на берегу Прута, который постепенно разрушается.

Ближе всего - в семи метрах от обрыва - дом семьи Греку. Во дворе стоял уличный туалет, который однажды ночью просто сполз в воду.



Местные жители год за годом сажают на склоне деревья. Но все усилия тщетны.



Оползни начались еще 20 лет назад, а в последние годы ситуация усугубилась. Мэр города говорит, что на решение проблемы нужно 30 миллионов леев, а таких денег в местном бюджете нет.



"По словам специалистов, нужно поставить бетонные столбы и построить дамбу. Еще нужно построить дренажный комплекс, чтобы высушить землю. Мы ищем необходимые средства", - сказал мэр Леова Виталий Гаргаун.





