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Германия выделит Молдове грант в два миллиона евро
// фото: Днепр Час
17:45, 16 Mar 2018
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Молдова поучит от Германии грант в два миллиона евро. Деньги предоставят в рамках программы "Социальная инфраструктура и энергоэффективность". Они пойдут на ремонт дорог, учебных заведений, строительство водопровода, канализационой системы и очистных сооружений в районах.

"На третьем этапе планируем внедрить примерно восемь проектов в небольших городах и почти 14 - в сельской местности. Финансирование получат заявители, которые оперативно отреагируют и будут соответствовать критериям", - сказал директор Фонда социальных инвестиций Мирча Ешану.

Города получат по 150 тысяч евро, 30% из которых предоставят местные администрации. Сёлам выделят по 75 тысяч, взнос местных властей составит 15%. Участвовать в программе намерена и мэрия Ниспорен. 

"Нам нужно провести освещение в парке, стоимость проекта два с половиной миллиона леев. Хотим также установить камеры видеонаблюдения и открыть метеостанцию на солнечных батареях", - сообщил мэр Ниспорен Григорий Робу.

Единцы участвовали в этой программе два года назад. Они получили более двух миллионов леев. На эти средства отремонтировали тротуары, обустроили дорожки для велосипедистов и провели освещение.

"Мы подали заявку приблизительно два года назад, а завершили проект в прошлом году. Хотим, чтобы к 2019 году 5% жителей Единец пересели на велосипеды. Нужно сократить уровень углекислого газа в воздухе", - сказал мэр Единец Контсантин Кожокару.

"Многие сёла уже участвовали в программе, надеемся, в этот раз заявителей будет больше. Нужно отремонтировать школы, детские сады, улицы, а также систему водоснабжения и канализацию", - отметила посол Германии в Молдове Юлия Монар. 

Заявки на участие в программе принимают до 2 мая.

С 2005 года наша страна получила от немецкого правительства 10 миллионов евро. Деньги пошли на модернизацию 200 населённых пунктов.






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