Опубликовано "доказательство встречи с НЛО"

Аналитическая компания To the Stars Academy of Arts and Science опубликовала видео, на котором самолет ВВС США якобы ведет наблюдение за НЛО. Представители организации уверяют, что видео было записано на восточном побережье США в 2015 году, говорится в статье Live Science.

В ролике можно заметить овальный объект, который с большой скоростью движется над поверхностью моря. Переговоры пилотов истребителя F/A-18 Hornet свидетельствуют о том, что НЛО удалось захватить в прицел лишь с третьей попытки. Размеры объекта оцениваются примерно в 12 метров. Кристофер Меллон, бывший помощник министра обороны по делам разведки в администрациях Клинтона и Буша, а ныне - советник To the Stars Academy of Arts and Science полагает, что видео, наряду с показаниями пилотов и операторов радиолокационных станций, свидетельствует о существовании воздушных кораблей, намного превосходящих военные технологии Соединенных Штатов или их союзников. Эксперты отметили, что цепочка хранения видеороликов неясна, что позволяет в какой-то момент изменить их. Меллон, однако, написал, что странные наблюдения хорошо известны в оборонительных и разведывательных кругах, но никто не хочет, чтобы их высмеивали за привлечение внимания к необъяснимым явлениям, пишет nv.ua "Что нам не хватает прежде всего - это признание того, что этот вопрос требует серьезных усилий по сбору и анализу данных. Поистине серьезные усилия включали бы, среди прочего, аналитиков, которые могли бы просматривать инфракрасные спутниковые данные, базы данных радаров NORAD и другие сигналы", - подчеркнул Кристофер Меллон. Проект изучения НЛО, по данным источников, существовал в Пентагоне в качестве неофициального расширения американской программы обнаружения авиационных угроз. "Одной из возможных теорий, послуживших принятию соответствующей инициативы, было предположение американских экспертов, что какая-то "иностранная держава", возможно, Китай или Россия, разработала "технологии следующего поколения, которые могут угрожать Соединенным Штатам", - рассказал бывший член конгресса. В рамках этой программы в том числе была разработана процедура опроса пилотов и других сотрудников Пентагона, которые сообщали, что они столкнулись с необычными явлениями. Программа изучения НЛО была закончена в ведомстве в 2012 году.

