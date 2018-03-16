Нашелся владелец утерянных денег в подьезде одного из столичных домов

Утерянные на Ботанике деньги нашли хозяина: это была получка пенсионера. Бедолага обронил примерно 3 тысячи леев в тот же день, когда только получил их, но искать не пробовал – не было никакой надежды найти.

Сегодня мы сообщали о том, что в столичном секторе Ботаника полиция ищет владельца денег, которые были найдены у подъезда жилого дома. Несколько часов назад личность этого человека была установлена, как и личность того, кто нашёл всю сумму и передал полиции.

Обладателем денег оказался 74-летний пенсионер. По его словам, он потерял пенсию в тот же день, когда и получил, успев купить лишь хлеба. Вернувшись домой, бедолага обнаружил, что денег в кармане нет, а это был его единственный доход.

Однако в полицию он не обращался, по соседям не ходил, потому как не было надежды на то, что найдётся честный человек, который вернёт потерю.

Тем не менее честный человек нашёлся, и ею оказалась соседка потерпевшего. Она говорит, что нашла часть бесхозных денег у подъезда, а часть в лифте, когда возвращалась домой с работы. Увидев, что никто не пишет объявление о пропаже, отнесла находку в полицейский участок.

Проанализировав показания пенсионера и женщины и сопоставив факты, полицейские со своей стороны признали правдивость истории. Следует отметить, что за сегодняшний день ещё пятеро претендовали на звание владельца утерянных 3-х тысяч леев, пишет aif.md





