Взрыв произошел на предприятии по утилизации боеприпасов в федеральной земле Бранденбург, один человек был легко ранен, еще один числится пропавшим, сообщается в пресс-релизе администрации района Даме-Шпревальд.
Инцидент произошел в центре района — городе Люббен.
"Согласно предварительной информации, взрыв повредил часть одного из зданий. Полицейский вертолет наблюдает за ситуацией с воздуха", — говорится в релизе.
Как уточняет газета Sueddeutsche Zeitung, на заводе произошел как минимум один взрыв, за которым последовал пожар. Поскольку угроза дальнейших взрывов все еще сохраняется, спасатели пока не могут проникнуть внутрь. Сотрудники завода смогли покинуть свои места. Также был эвакуирован находящийся рядом детский сад.
Пока неясно, была ли причиной взрыва неразорвавшаяся бомба или какой-нибудь другой материал. На территории предприятия утилизируются боеприпасы, взрывчатые вещества и пиротехника. Все это доставляется на завод грузовиками и железнодорожным транспортом и хранится в могильниках, пока не будет обезврежено.
По данным газеты, город Люббен популярен среди туристов.
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