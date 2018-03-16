В США запатентовали автономных роботизированных пчел

Крупная сеть американских гипермаркетов Walmart объявила о регистрации патента на новый тип автономных роботов в виде пчел. Такие дроны будут переносить пыльцу с одного растения на другое, используя датчики и камеры для обнаружения мест посевов, пишет Science Alert.

Патент на роботов-пчел был представлен еще с пятью патентами на фермерские беспилотные летательные аппараты. Один из них идентифицирует вредителей, а другой будет контролировать здоровье сельскохозяйственных культур.

Точная цель Walmart для этих патентов неясна, но они могут сигнализировать о том, что компания надеется перейти в сельское хозяйство и получить больше контроля над своей цепочкой поставок продовольствия.

При этом Walmart недавно сосредоточился на улучшении своего бизнеса по доставке продуктов. В частности, в некоторых местах служба будет предлагать доставку в тот же день всего за три часа. В январе Walmart также подала патент на онлайн-магазин покупок, который позволит покупателям принимать или отклонять продукцию, собранную сотрудниками Walmart.

Как сообщает nv.ua, Walmart не первая организация, которая создала робота-пчелу. В последние годы ученые ищут способы остановить катастрофическое снижение мировой популяции пчел, опыляющих почти треть всех продуктов, которые в конечном итоге потребляет человечество. К примеру, исследователи из Гарвардского университета представили первых подобных пчел еще в 2013 году.

Кроме того, вокруг роботов-пчел развивается сюжет серии "Враг народа" из третьего сезона сериала "Черное зеркало". В фильме кто-то взломал систему и перепрограммировал пчел, после чего эти роботы стали убивать людей.