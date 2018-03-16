Бездомный благодаря смартфону получил работу и признание

Британец Чарли Хеннесси в течение шести лет не мог найти работу в Лондоне. Соответственно, он не мог обеспечить себе крышу над головой и находился в очень непростой ситуации. Однако все изменилось после того, как незнакомец подарил ему смартфон. Об этом пишет The Sun.

Получив в подарок гаджет Хеннесси принялся публиковать в Twitter свои месседжи и в короткий срок набрал тысячи подписчиков. В своих постах он делился мыслями с людьми о жизни, насущных проблемах и психическом здоровье.

В итоге люди принялись перечислять ему деньги, либо же предлагали купить еду. А вскоре мужчина сообщил, что ему предложили работу в Брайтоне. На деньги, полученные от подписчиков в Twitter, мужчина смог оплатить не только поездку, но также и ночлег.

Несмотря на то, что в настоящее время положение мужчины довольно непростое, он все же пытается оказывать помощь и другим нуждающимся, отмечает korrespondent.net.