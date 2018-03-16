В токийском офисе Amazon прошли обыски

Японский антимонопольный регулятор, Комиссия по справедливой торговле, обыскал офис онлайн-ритейлера Amazon в Токио. Как сообщает CNN, регулятор подозревает Amazon в давлении на ритейлеров.

Представители антимонопольного органа пытались найти подтверждения тому, что Amazon перекладывает на ритейлеров убытки от выставления товаров на своей платформе со значительными скидками.

Пресс-секретарь Amazon Japan отказалась подробно рассказать о расследовании, заявив лишь, что компания полностью сотрудничает с властями. Это уже второе расследование против Amazon в Японии, предыдущее прошло в августе 2016 году, передает korrespondent.net.

Япония с более чем 75 млн онлайн-покупателей является третьим по величине рынком электронной торговли в мире после США и Китая.

Япония также является вторым по величине рынком Amazon за пределами США, после Германии, с объемом продаж $10,8 млрд по итогам 2016 г.