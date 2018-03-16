В Голландии нашли горшочек с золотом

Во время ремонтных работ неподалеку от Утрехта рабочие нашли клад с монетами XV века.

Сотрудники водопроводной компании прокладывали трубы и обнаружили небольшой горшочек для приготовления еды неподалеку от Хагештайна, передает LiveScience.

Внутри нашли 500 монет, 12 из которых — золотые. «Большинство монет датируются периодом между 1470 и 1480 годами, они изображают английского короля Генри VI, папу Павла II и Давида Бургундского, который был епископом Утрехта, " - рассказал археолог Питер де Бур.

Находки помогут пролить свет на то, что происходило в средневековом Хагештайне во время осады в 1405 году, а также больше рассказать о периоде Бургундских Нидерландов, которые включали часть современной Бельгии, Голландии, Люксембурга и Северной Франции и управлялись герцогами бургундскими, родственными французской правящей династии. Это государственное образование существовало с 1384 по 1477 год, передает Моя планета.