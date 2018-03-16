Дом, в котором снималось "Криминальное чтиво", выставлен на продажу

Представители агентства недвижимости The Agency выставили на продажу коттедж, в котором снималась одна из сцен "Криминального чтива" Квентина Тарантино.

Стоимость здания площадью 400 квадратных метров вместе с гаражом и двором составляет 1,4 миллиона долларов, сообщает Вести.ру.

Важный для истории кинематографа дом находится в районе Студио-Сити. Здание расположено рядом с киностудиями и крупными магазинами.

Именно в этот коттедж зашли преступники Джулс и Винсент, чтобы попросить помощи у Джимми после того, как они случайно убили человека в своей машине.