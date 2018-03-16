18-летний беженец признан виновным в совершении теракта в лондонском метро

18-летний беженец из Ирака Ахмед Хассан, прибывший в Британию в поисках убежища и взорвавший самодельную бомбу на лондонской станции метро "Парсонс-грин", признан виновным в покушении на убийство.

Хассана признали виновным в попытке убить пассажиров поезда, в котором он оставил бомбу. Ранее он сообщал, что он проходил обучение в лагере экстремистской группировки "Исламское государство".

15 сентября прошлого года в 08:20 утра в подошедшем на станцию "Парсонс-грин" поезде сработало самодельное взрывное устройство, оставленное в пластмассовом ведре-контейнере. 30 человек пострадали - большинство из пострадавших получили ожоги. Власти Лондона расценили произошедшее как теракт. Ответственность за нападение позже взяла на себя группировка "Исламское государство".

До того, как совершить это преступление, Ахмед Хассан был направлен на курс психологической реабилитации, организованный властями в рамках программы дерадикализации, предназначенной для людей, оказавшихся под влиянием экстремистов. Однако, по имеющимся у ВВС сведениям, Хассан не получал никакой психологической помощи в течение нескольких месяцев, хотя еще в начале 2016 года сотруднику правительственной программы по предотвращению экстремизма было поручено заняться его делом.

В итоге Хассан был все же направлен к специалисту, чтобы попытаться поправить его психологическое состояние, но к тому времени, когда он совершил преступление, тинэйджер по-прежнему представлял угрозу.

Хассан собрал бомбу с часовым механизмом в доме своих приемных родителей в Санбери, пока те отсутствовали. Взрывное устройство сработало, когда поезд прибыл на станцию "Парсонс-грин". Однако бомба взорвалась лишь частично, и взрыв оказался не таким сильным, как планировал преступник.

Сам он вышел из поезда на предыдущей остановке и ударился в бега. На следующее утро он был задержан в Дувре. Как было заявлено в суде, если бы бомба сработала в полную силу, среди пассажиров могли быть погибшие.