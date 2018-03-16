Из-за ошибки польской юстиции Томаш Коменда в 2000 году был осужден на 25 лет за убийство, которого он не совершал. В четверг по решению городского суда Вроцлава мужчина был освобожден и вышел на свободу.
Томаш Коменда был обвинен польским судом в изнасиловании и убийстве 15-летней девушки, совершенном в 1997 году после дискотеки в небольшой деревне Милошицы. Единственной уликой против него послужил его волос, найденный на шапке убитой. При этом 11 свидетелей под присягой подтвердили судьям, что в день убийства Коменда находился в другом месте. Сам обвиняемый все отрицал, а потом дал показания о том, что на дискотеке он все же был. На суде Коменда отказался от своих предыдущих показаний, заявив, что они были выбиты из него в полиции под пытками.
Несмотря на все эти обстоятельства, суд приговорил его к 25 годам тюремного заключения, пишет ТАСС. "Я думал, что не выйду из тюрьмы живым, потому что меня избивали сокамерники, уверенные в том, что я убил несовершеннолетнюю", - рассказал Коменда журналистам. Он признался, что пытался покончить с собой, но его спасли другие заключенные.
Факты, подтверждающие непричастность Коменды к инкриминируемому ему преступлению, были обнаружены специально созданной следственной группой. В подготовленном следователями отчете утверждается, что часть улик, из-за которых Коменду отправили за решетку, была сфальсифицирована.
Никакой информации о возможной выплате Томашу Коменде компенсации за годы, проведенные за решеткой, пока не поступало.
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