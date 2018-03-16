Половина всей флоры и фауны планеты может исчезнуть к 2100 году

Богатые природным разнообразием области, такие как тропический лес Амазонки, могут лишиться половины всех видов растений и животных, если интенсивность выбросов парниковых газов не будет взята под контроль. Экологи предупреждают, что больше всех от глобального потепления пострадают черепахи, слоны, тигры, снежные барсы, гигантские панды и белые медведи.

В новой работе британских ученых было установлено, что даже ограничение глобального потепления до 2°С приведет к тому, что четверть всех видов растений и животных может исчезнуть из самых важных природных зон Земли.

В исследовании представлены перспективы влияния климатических изменений на растения, млекопитающих, рептилий, птиц и земноводных в диких природных местах – от реки Амазонки до реки Янцзы в Китае и Галапагосских островов. Сценарий, при котором повышение температуры достигнет 4,5°С, приведет к тому, что к 2100 году листопадные леса Африки потеряют 80% млекопитающих, а 67% растений исчезнет из тропических лесов Амазонки. Всего самые уязвимые природные зоны планеты потеряют до 50% флоры и фауны, передает naukatv.ru.

Профессор Рейчел Уоррен, ведущий исследователь из Университета Восточной Англии, говорит, что ограничение глобального потепления до 2°С несомненно предпочтительнее для дикой природы, поскольку в этом случае мы потеряем только 25% видов флоры и фауны. Изменения в экосистемах под воздействием климата уже можно наблюдать повсюду, и прогнозы говорят, что их рост будет только усиливаться.