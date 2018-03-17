РФ высылает 23 британских дипломата и закрывает британское генконсульство в Петербурге

Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"17 марта в МИД России был вызван посол Великобритании в Москве Лори Бристоу, которому передана нота о том, что в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в городе Солсбери 4 марта с. г., российской стороной в ответ приняты следующие решения.

Объявляются персонами нон-грата и высылаются в недельный срок 23 дипломатических сотрудника посольства Великобритании в Москве. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие Российской Федерации на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Соответствующие процедуры будут осуществлены в соответствии с международно-правовой практикой. В связи с неурегулированностью статуса Британского совета в Российской Федераций прекращается его деятельность".

"Британская сторона, - подчеркнули в МИД РФ, - предупреждена, что в случае, если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.