В Германии снова появилась контрразведка

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) создала отдел для слежки за иностранными спецслужбами, сообщает журнал Der Spiegel в пятницу, 16 марта. По информации издания, новое отделение насчитывает пока "лишь небольшое число" сотрудников, но в будущем их количество должно превысить 50 человек.

Одной из основных причин создания нового отдела стала "усиливающаяся активность российских спецслужб", отмечает Der Spiegel. В частности, случай с отравлением в Великобритании российского экс-разведчика Сергея Скрипаля позволяет понять, почему Берлин намерен возобновить контрразведывательную деятельность, которую BND прекратила после окончания холодной войны, предполагает журнал.

Другой причиной появления контрразведки стала интенсивная деятельность российских и китайских спецслужб на территории Германии, которую органы безопасности ФРГ наблюдают уже на протяжении длительного периода времени.

Помимо России и Китая контрразведка планирует также сконцентрироваться на Иране и Северной Корее, указывает Der Spiegel. По его данным, к задачам нового отдела BND относится не только пресечение и сдерживание шпионской деятельности других стран, но также сбор сведений о ее целях и методах. Контрразведку возглавила сотрудница BND, пользующаяся "безупречной репутацией".

Возобновление контрразведывательной деятельности стало поводом для оживленной дискуссии. Дело в том, что контрразведка находится в компетенции как Федерального ведомства Германии по охране конституции (BfV), так и Службы военной разведки (MAD), но новое отделение BND тесно связано только с BfV, передает korrespondent.net.