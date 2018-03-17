На центральном железнодорожном вокзале Киева примерно в 02:30субботы, 17 марта, мужчину ударили ножом в лицо. Об этом сообщает Киев Оперативный.
Отмечается, что на вокзале между мужчинами возник конфликт.
"Как удалось выяснить, один из них вел себя агрессивно и не с того ни с сего приставал ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом, похожим на нож, прямо в лицо", - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает, передает korrespondent.net.
Полиция задержала нападавшего. "Мужчина ранее судим, в Киеве гость, приехал к знакомым. Свой поступок внятно объяснить не может, похоже на то, что он пьян", - говорится в сообщении.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ТЕЛЕЦ
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Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Сегодня бессознательно могут быть найдены интересные и оптимальные способы решения застарелых проблем. Окажутся полезными советы и рекомендации друзей, с которыми вас связывают длительные отношения. Вечером ждите приятных гостей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
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ЛЕВ
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На сегодня стоит запланировать встречу с представителями государственных контролирующих инстанций. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Удачный день для людей творческих профессий.
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ДЕВА
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Деньги, которые Вы дадите в долг сегодня, вернут с большим опозданием, а то и не вернут вовсе. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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