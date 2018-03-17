В Киеве на вокзале мужчину ударили ножом в лицо

На центральном железнодорожном вокзале Киева примерно в 02:30субботы, 17 марта, мужчину ударили ножом в лицо. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что на вокзале между мужчинами возник конфликт.

"Как удалось выяснить, один из них вел себя агрессивно и не с того ни с сего приставал ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом, похожим на нож, прямо в лицо", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает, передает korrespondent.net.

Полиция задержала нападавшего. "Мужчина ранее судим, в Киеве гость, приехал к знакомым. Свой поступок внятно объяснить не может, похоже на то, что он пьян", - говорится в сообщении.