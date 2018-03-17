Серафим Урекян: У Сильвии Раду есть шансы выиграть выборы в Кишиневе

Временно исполняющая обязанности столичного генпримара Сильвия Раду имеет шансы выиграть местные выборы, если решит баллотироваться. Такое мнение бывший генпримар Кишинева и экс-глава Счетной палаты Серафим Урекян высказал в интервью порталу tribuna.md. Что касается кандидатов, которые уже были выдвинуты на пост градоначальника, Урекян заявил, что от них ничего хорошего нельзя ожидать.

«Участвовать будут многие. Думаю, в этом году будет не менее 15 кандидатов, если не больше, но реальные шансы…Конечно, шансы есть у Сильвии Раду, если она будет баллотироваться, как независимый кандидат, но при поддержке некоторых политформирований. Не будем кривить душой, всем известно, кто продвинул ее на эту должность. Но, так или иначе, она довольно серьезно взялась за дело. Посмотрим»,- отметил бывший генпримар. Комментируя шансы председателя ППДП Андрея Нэстасе и вице-председателя ЛП Валериу Мунтяну, Урекян подчеркнул, что они - чрезмерно политизированные кандидаты, выгода от которых будет «нулевая». «Все те джентльмены, которые до сих пор заявили о своих намерениях баллотироваться на пост генерального примара муниципия Кишинев, конечно, ничего хорошего не принесут. Я скажу вам, почему. Потому что те, кто до сегодняшнего дня объявил о своих намерениях баллотироваться на пост примара, даже если один из них и победит, наверняка после весенних выборов станет вовсю участвовать в парламентских выборах, которые состоятся в конце года. Итак, пользы от чрезмерно политизированного примара будет «ноль», - заключил Урекян. В то же время Урекян скептически относится к тому, что проевропейские партии смогут выдвинуть единого кандидата. «Думаю, что правые силы, как обычно, не найдут общего знаменателя, чтобы выдвинуть единого кандидата, но если это произойдет, хотя это исключено, шансы не так велики», — подытожил он.

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