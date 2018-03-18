Сильвия Раду созвала заседание муниципальных служб в связи с непогодой: Мы остаемся на позициях и действуем с помощью имеющихся средств

Временно исполняющая обязанности генпримара Сильвия Раду созвала заседание муниципальных служб в связи с неблагоприятными погодными условиями. «Экстремальные погодные условия продолжатся. Мы остаемся на позициях, мы действуем с помощью имеющихся средств», - собщила генпримар.

По ее словам, муниципальные службы разбрасывают на кишиневских улицах, в том числе на второстепенных, противогололедные реагенты. Ночью в этом процессе были задействованы 21 единицы спецтехники. Спецмашины разбрасывали соль и песок, чтобы предотвратить образование льда. Тем не менее, ледяной дождь продолжается, а улицы и тротуары очень скользкие. В этой саязи власти призывают жителей Кишинева избегать поездки по городу. «Продолжается работа по распространению противогололедного материала, особенно на второстепенных улицах. Прошел ледяной дождь. Минусовая температура и дождь продолжаются. Будьте осторожны, не перемещайтесь по городу, только при крайней необходимости! Пожалуйста, передвигайтесь осторожно!», - написала временно исполняющая обязанности Сильвия Раду на своей странице в Фейсбуке. Напомним, что до 20 марта прогнозируются осадки, сначала в виде дождя, которые сегодня и завтра перейдут в мокрый снег и снегопад. Местами ожидается метель, с ледяными образованиями на проводах и ветвях. Резко похолодает.

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