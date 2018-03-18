Сильвия Раду: Все коммунальные службы будут работать круглосутоно, пока не устранят последствия снегопада и гололеда

Все муниципальные службы примэрии были мобилизованы, чтобы очистить улицы и тротуары от снега и гололеда. Временно исполняющая обязанности генпримара Сильвия Раду призвала ответственных чиновников чередовать группы рабочих, которые участвуют в расчистке города от снега, чтобы они трудились круглосуточно.

Рабочие разбрасывали песок и соль практически всю ночь, но ледяной дождь усложнил им работу. «Мы работаем непрерывно с 12 часов ночи. К утру температура воздуха существенно снизилась. Это неравный бой, но мы делаем все возможное. Таких погодных условий не было уже 10-11 лет. Мы постоянно на связи с Национальной патрульной инспекцией. У нас нет чрезвычайных ситуаций», - сказал Адриан Болдуреску, глава Управления общественного транспорта и путей сообщения. Заместитель начальника Ассоциации зеленого хозяйства Галина Ляху сообщила, что, в первую очередь, рабочие посыпают песком аллеи в Сквере Кафедрального собора и в Городском парке «Штефан чел Маре». А две группы готовы начать работу, если упадут деревья или ветки. В этом контексте Сильвия Раду обратилась к стличным жителям с просьбой избегать поездок по городу. По данным метеорологов, снегопад, который начался после ледяного дождя, будет идти до вечера.

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