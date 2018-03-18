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Разряженная Tesla смогла доехать до электростанции
// фото: tvk6.ru
14:33, 18 Mar 2018
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Американский блогер протестировал электромобиль Tesla Model 3. Водитель намеренно разрядил батарею авто, чтобы посмотреть, будет ли она работать после полного исчерпания энергии.

В начале поездки запас хода электромобиля составлял 10 миль. Уже посреди видеоблога компьютер Tesla показал, что батарея автомобиля полностью разряжена. Однако, как утверждает автор видео, с нулевым запасом хода машина проехала еще около 2-3 миль к зарядной станции.

Также водитель установил, что многие системы электрокара Tesla продолжают работать после разрядки аккумулятора. Только система предупреждения и предотвращения столкновений дала сбой и не реагировала на команды владельца авто, передает korrespondent.net.




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