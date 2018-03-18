Землю накрыла магнитная буря

Сегодня, 18 марта, над Землей пронесется магнитная буря, которая станет уже третьей с начала года.

По данным ученых, сегодня прогнозируется слабая магнитная буря класса G1. Однако она тоже способна привести к сбоям в энергетических системах и повлиять на работу спутников и других космических аппаратов, связанных с сетями на земле. При этом на широтах выше 60 градусов будут ожидаться полярные сияния.

Врачи советуют следить за своим артериальным давлением, а при наличии проблем с сердечно-сосудистой системой регулярно принимать соответствующие лекарства.

Следующие ближайшие бури ожидаются 22 и 26 марта, передает korrespondent.net.

Геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли. Геомагнитные бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области радиационных поясов Земли.